Tchad : Gali Ngothé Gatta réagit aux affrontements au Lac Iro

Le président du Présidium, Gali Ngothé Gatta, n'a pas approuvé ce 17 septembre la demande d'un participant d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des affrontements meurtriers au Lac Iro, dans la province du Moyen-Chari.



Gali Ngothé Gatta s'en est expliqué. Il a confirmé les affrontements depuis deux jours dans la zone et a indiqué que la gestion de ce conflit relève d'une action du gouvernement. Dès lors, une réaction du gouvernement est attendue.



Toutefois, si le gouvernement fait savoir qu'il n'est pas en mesure de gérer ce conflit, la plénière verra ce qu'elle est en mesure de faire, a souligné Gali Ngothé Gatta.



Les autorités provinciales du Moyen-Chari ont évoqué vendredi un bilan de 10 morts et plusieurs blessés dans des violences à la suite d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Elles ont assuré que la situation est désormais sous contrôle.