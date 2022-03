Tchad-Gambie : blessé, le joueur Haroun Tchaouna est forfait pour le match retour

Les SAO du Tchad affronte le 29 mars les scorpions de la Gambie au grand stade d'Agadir, en match retour pour le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.



Ce lundi, les Sao ont eu droit à une séance d'entraînement sur les installations du grand stade d'Agadir, informe la Fédération tchadienne de football association (FTFA). Une séance d'une heure de temps pour permettre aux joueurs de tâter le terrain.



"Du côté de l'infirmerie, Haroun Tchaouna ne pourra pas jouer suite à sa blessure contractée le 16 mars dernier", selon la FTFA. Allambatnan Gabin sera sur le terrain, tout comme le milieu récupérateur Éric Mbangossoum qui a purgé sa sanction.



"L'état d'esprit et la concentration sont au beau fixe, les joueurs conscients du défi et des attentes des tchadiens. Tout est encore possible", assure la FTFA.