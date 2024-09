Tchad : Gaspillage au Marché de Fruits du 7e Arrondissement de N'Djamena

Arrivés sur le marché depuis mi-août, les sacs d'arachides, stockés sur place, se décomposent rapidement sous l'effet de la chaleur. Les commerçants privilégient la vente en gros, ce qui retarde la demande et fait que les arachides passent 4 à 6 jours sans être exposées au soleil.



Les détaillants recherchent des arachides bien mûres, mais les critères de qualité ne sont pas respectés lors du chargement depuis les champs. Cela contribue à la lenteur des ventes.



Les grossistes ne prennent pas de mesures pour éviter les pertes. Les sacs non vendus sont souvent laissés sur place, et l'absence d'étalage au soleil aggrave la situation. Ce phénomène se répète à chaque saison de récolte.





Les commerçants continuent de maintenir des prix élevés, variant entre 20 000 à 22 000 Francs par sac, alors que de nombreuses personnes peinent à se procurer de la nourriture. Malgré la décomposition des arachides, les prix ne baissent pas, ce qui soulève des questions sur la stratégie commerciale des vendeurs.



Pour éviter de telles pertes, les commerçants doivent repenser leur approche. Diminuer les prix pour écouler les stocks au lieu de maintenir des bénéfices élevés. Mettre en place des stratégies de vente qui prennent en compte la qualité et la demande. Exposer les arachides au soleil pour prolonger leur durée de vie et améliorer leur qualité.



Cette situation met en lumière la nécessité pour les commerçants de s'adapter aux conditions du marché et de prendre des mesures proactives pour réduire le gaspillage et maximiser leurs profits.