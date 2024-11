Tchad - Goudji : Une prière spéciale en mémoire des soldats tombés à Barkaram

Cette cérémonie, empreinte de recueillement et de solidarité, a rassemblé de nombreux fidèles venus exprimer leur soutien aux familles endeuillées et rendre hommage aux héros de la nation. Le représentant du Canton Donza Djamal Wardougou a, dans un discours poignant, souligné l'importance de se souvenir de ces soldats qui ont payé le prix ultime pour la paix et la sécurité du Tchad.



Cette initiative témoigne de la profonde gratitude de la population tchadienne envers ses forces armées et de son attachement aux valeurs de patriotisme et de sacrifice. Elle rappelle également l'importance de l'unité nationale face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.