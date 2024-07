Tchad - "Graines de Paix" : Une initiative prometteuse pour semer la paix et l'unité

Cette initiative, qui vise à former des "enfants experts" dans les domaines des droits de l'Homme, de la paix, de la citoyenneté et du développement durable, porte un message d'espoir et d'unité pour le pays. Comme l'a souligné le président de la Coalition nationale des autorités morales pour la médiation (CONAMM), Tamita Djidingar, cette expérience unique met en lumière l'excellence qui existe au Tchad et le potentiel immense de sa jeunesse.



Le Ministre Abakar Rozzi Teguil a réitéré son soutien à cette initiative, la qualifiant d'opportunité formidable pour s'engager concrètement dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel du Tchad. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la promotion du dialogue interculturel et de l'accessibilité de la culture à tous les Tchadiens.



L'initiative "Graines de Paix" a le potentiel de transformer positivement le paysage tchadien en inculquant aux jeunes générations les valeurs essentielles de paix, de respect mutuel et de responsabilité civique. Encourager et soutenir cette initiative est crucial pour bâtir un avenir plus paisible et prospère pour le Tchad.