Tchad : H5 ACADEMY sensibilise sur l'importance de la paix en milieu scolaire

L'établissement H5 ACADEMY a organisé ce mardi 7 décembre 2021, un match de basket-ball au lycée d'Amtoukouin, entre les élèves et les enseignants dudit établissement scolaire. L’objectif poursuivi par cette action est de créer un brassage entre les élèves et les enseignements en milieu scolaire.



Pour le coordonnateur de l'établissement H5 ACADEMY, Mahamat Hassan Moustapha, « l’école est un lieu d'apprentissage, de découverte de culture et de la paix et le basketball est un jeu du fair-play. C’est pourquoi ces deux disciplines sont interdépendantes ».



Il rappelle que sa structure se bat pour apporter sa contribution à l'endroit des jeunes, par des journées de sensibilisation afin de bannir la montée de la violence en milieu scolaire. Une situation qui met en mal le système éducatif tchadien, selon le coordonnateur de H5 ACADEMY.