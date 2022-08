Tchad : H5 Academy estime que "le dialogue est la seule façon de réparer le passé"

"Le dialogue n'est pas une option mais c'est la seule voie possible pour bâtir une société libre et démocratique", affirme Mahamat Hassane Moustapha.



"Le monde entier nous regarde et nous, en tant que tchadiennes et tchadiens, devons être à la hauteur de nos propres attentes. C'est la seule façon de réparer le passé", ajoute-t-il.



Pour Mahamat Hassane Moustapha, les tchadiens ont intérêt à réussir ce dialogue "car l'avenir de notre pays en dépend".



H5 Academy est une initiative de la jeunesse tchadienne issue de tous les horizons du pays. Elle est une organisation sportive qui est créée dans le but de renforcer le vivre ensemble.