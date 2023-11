Tchad : H5 Academy offre cinq bourses à des jeunes bacheliers

L'association H5 Academy, en partenariat avec l'université HEC Tchad, a remis 5 bourses pour le cycle de la licence, en faveur des jeunes bacheliers. La cérémonie a eu lieu le 21 novembre 2023, dans l'enceinte de l'université HEC Tchad, en présence du président du conseil d'administration de cette institution universitaire.



A cette occasion, le coordonnateur de H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha, a rappelé que l'obtention de cette bourse est un tremplin qui permettra aux jeunes bacheliers de réaliser leurs rêves et d’atteindre leurs objectifs. L'engagement de H5 Academy est de contribuer à l'épanouissement des jeunes, à travers des actions d'ordre social.



« Vous devez vous attacher profondément aux bonnes valeurs, en vue de l’obtention de vos diplômes et de rendre fiers vos familles respectives. Vous devez adopter un comportement exemplaire en synergie avec le règlement intérieur de l'université HEC Tchad », a rappelé le coordonnateur de H5 Academy.



De son côté, le président du conseil d'administration, Dr Ali Abdramane Haggar, a remercié et encouragé l'engagement de l'association H5 Academy, aux côtés de la jeunesse dans le cadre du cursus sport et études supérieures.