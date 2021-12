Tchad : H5 Academy prône la paix en milieu scolaire

Le Centre de formation de Basket-ball dénommé "H5 Academy" a fait une tournée de sensibilisation pour la paix et le vivre ensemble, notamment à l'école annexe d'Ardep Djoumal et au Centre Islamique Roi-Fayçal de N'Djaména, ce mardi 21 décembre 2021.



Enraciner la discipline, imposer le respect vis-à-vis des enseignants et des aînés, cultiver le vivre ensemble et l'amour de son prochain, constituent le mobile de cette descente du Centre de formation (Basket-ball) H5 Academy, souligne le coordinateur, Mahamat Hassan Moustapha. « H5 Academy est attaché au respect des principes et des valeurs d'un bon citoyen modèle. C'est en ce sens qu'elle intensifie des communications sur le vivre ensemble, la paix et le savoir-être en milieu scolaire », clarifie le coordinateur.



Face à ce fléau de violence en milieu scolaire, la contribution de tout le monde, pour contrecarrer ce phénomène, est indispensable. Ce même message est véhiculé aux établissements visités (école annexe d'Ardep Djoumal et le Centre Islamique Roi-Fayçal) par H5 Academy. Mahamat Djidda, directeur de l’école Annexe d'Ardep Djoumal (centre A), se réjouit de ces messages de culture de la paix, du vivre ensemble et de la culture de citoyenneté jeune. C'est cela « l'importance de l'enseignement de l'instruction civique et morale à l'école », ajoute le directeur à l’endroit de ses élèves.



Pour sa part, Bachira Tom Idriss, directrice du Centre Islamique Roi-Fayçal relève que les établissements de formation arabe n'ont pas assez de problèmes sur le phénomène de violence scolaire. « La bonne éducation islamique et celle des patents freinent un peu ce fléau dans les établissements arabes », estime-t-elle. La prestation de "Elhadj Tawa" (Ahmat Bachir de son nom) dans ces écoles a donné un cachet particulier pour cette sortie. Des t-shirts, des balles de basketball ont été remis aux responsables de ces établissements pour encourager les élèves au vivre ensemble et à la culture de la paix, à travers le sport.