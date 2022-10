Tchad : Hadre Dounia sème la joie parmi les enfants durant les vacances

Au revoir les vacances, bonjour l'école, ainsi s'achève la rencontre des vacanciers organisée par la compagnie Hadre Dounia, au sein de centre culturel Koulsy Lamko, entre le 8 août et le 1er octobre. C’est sur le thème, « donner avec le cœur », que plus 1200 enfants ont pris part à cette messe d'apprentissage, de brassage et de communion.



Pendant 45 jours, les enfants ont appris la danse, la fabrication des objets en perles et la peinture. Ils ont également découvert certains lieux de référence : la bibliothèque nationale, le Palais de la culture et la Place de la nation, sans dépenser un franc. Et le plus important aura été le partage de repas entre amis.



Sur le visage de chaque enfant, l'on pouvait lire une joie débordante. Hadre Dounia, président dudit centre culturel, a profité de la cérémonie de clôture pour rappeler aux parents leur responsabilité d'inculquer la paix et le pardon aux enfants. Surtout, il a demandé aux parents de leur apprendre à se dire la vérité, à travers l'éducation. Ce qui a manqué aux aînés qui ont aujourd'hui maintenu le Tchad à un niveau de pauvreté et dans le mensonge, dit-il.



La 1ère adjointe au maire du 7ème arrondissement, Anne Gao, se félicite de l'initiative de Hadre Dounia : « en ces moments difficiles, la compagnie Hadre Dounia nous a rappelé le rôle de père. Un enfant bien éduqué est un fondement de développement ». Les habitants du quartier n'ont pas caché leurs doléances, en demandant à la mairie d'arranger les rues pour que les enfants reprennent le chemin de l'école, sans tracasseries.



« Nous n'avons jamais accordé une journée à nos enfants pour les enseigner. Depuis deux mois, Hadre Dounai a joué notre rôle de père », a lancé le représentant des parents. Dans l'attente de l'édition de l'année prochaine, tout a bien commencé et s’est bien terminé.