Tchad : Haroun Kabadi interpelle le gouvernement sur la régularité de l'électricité

"L'électricité est une denrée indispensable et un besoin basique de l'homme, sa régularité mérite d'être assurée pour permettre aux ménages et aux entreprises de s'en servir de manière valable", a déclaré le Dr. Kabadi. Il a également encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts pour réaliser la promesse faite par le président de transition, Mahamat Idriss Deby, d'assurer la régularité de l'électricité au Tchad et de mettre fin au délestage.



Dr. Kabadi a souligné l'importance de l'électricité pour le développement économique et social du pays et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir sa disponibilité en permanence. Il a exprimé son souhait que le délestage ne soit plus qu'un lointain souvenir et a espéré que le gouvernement réalisera les objectifs fixés pour améliorer la situation énergétique du pays.



Le discours du président du CNT a mis en lumière l'importance de l'électricité pour le développement du Tchad et a appelé le gouvernement à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer la situation énergétique du pays.