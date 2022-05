Tchad : Hicham Ibni Oumar est "exclu temporairement" du PLD

Hicham Ibni Oumar est "exclu temporairement" du PLD, selon une décision du parti, signée du secrétaire général Mahamat-Ahmad Alhabo.



Le fils du défunt opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh a appelé le 26 mars dernier à un congrès du PLD. Il s'est exprimé devant le siège du parti à l'occasion de la commémoration de la disparition de son père.



Évoquant la transition, Hicham Ibni Oumar a laissé entendre qu'elle ne doit pas être occultée même au sein du parti. Il a rappelé que le parti aura 30 ans l'année prochaine. "C'est un très grand parti qui a contribué avec un apport énorme d'un point de vue démocratique. (...) Ce parti est l'héritage de tous les tchadiens. C'est notre héritage commun à tous", a affirmé Hicham Ibni Oumar en tant que militant du PLD.



Le 3 avril, le PLD a dénoncé une conspiration minutieusement organisée et mise en exécution par un groupuscule de personnes dont le but principal est de déstabiliser le parti et de s'accaparer de sa direction afin de réaliser des objectifs inavoués, selon Djassira Ngar, secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation.