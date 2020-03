TCHAD Tchad : Hinda Déby appelle à "lutter contre les 4 TROP et opter pour la planification familiale"

La Première Dame Hinda Déby a pris part mardi dernier à la cérémonie de lancement de la 7ème édition de la Quinzaine de promotion de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents, des jeunes et de la planification familiale.



L'objectif de l'événement est de contribuer à l’amélioration de l’accès et de l’utilisation des services de santé de base afin qu’aucune femme ne meurt en donnant la vie et qu’aucun enfant ne meurt pour des causes évitables.



Evoquant "l’urgence et la nécessité d’accélérer le pas dans le combat contre les 4 Trop", Hinda Déby a lancé un appel pressant à tous les acteurs du secteur de la santé et des secteurs connexes à se joindre à cette initiative afin de relever le défi qui consiste à accélérer le pas pour atteindre, au niveau du Tchad, les objectifs fixés dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile à l'horizon de 2030, en parfaite adéquation avec la Vision Nationale « Le Tchad que nous voulons » et en conformité avec les Objectifs du Développement Durable (ODD) en 2030.



La Première Dame a estimé "que nous devons tous, dire Non aux grossesses précoces, rapprochées et nombreuses. Non aux grossesses tardives et au retard de trouver un moyen de transport rapide pour accéder aux services de santé. Et enfin, non au retard dans la prise en charge des femmes et des enfants une fois arrivés à l’hôpital."



Les "4 Trop" qui sont les grossesses trop tôt, trop tard, trop Rapprochées et trop nombreuses, "font le lit du taux élevé des décès maternels et infantiles dans nos sociétés par leurs effets négatifs", selon Hinda Déby.



Par exemple, s'agissant des grossesses trop tôt, en plus de leurs conséquences que constituent la morbidité et la mortalité élevées des adolescentes, elles empêchent aux filles d’aller à l’école et d’y rester longtemps et en sortir avec un diplôme qui leur permet de travailler, et d’être ainsi autonome, pour contribuer au développement du Tchad.



Selon Hinda Déby, "lutter contre les 4 Trop c’est opter pour la planification familiale. Elle est inscrite en bonne place par le Gouvernement dans le Plan National de Développement 2017-2021 et s’exprime à travers entre autres, l’engagement du Tchad à l’initiative Family Planning à l’horizon 2020. Aussi, participe-t-elle, de la volonté des hautes autorités de poursuivre l’amélioration des conditions juridiques de la santé de reproduction."



L’adhésion du Tchad à l’initiative Family Planning à l’horizon 2020, l’implication de notre pays dans la mise en œuvre du projet d’Autonomisation de la Femme et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) et la tenue chaque année de la quinzaine viennent renforcer les stratégies de lutte pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Tchad.



La population tchadienne est invitée à participer massivement aux différentes activités et manifestations de Promotion de la Santé Reproductive, Maternelle, Néonatales et Infantile, des Adolescents et de la Planification Familiale menées jusqu'à la fin de semaine par les différents acteurs du secteur.





