TCHAD

Tchad : Hindou Oumarou appelle à agir d'urgence face à la crue du fleuve à N'Djamena

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 16 Octobre 2022

Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice de l’Association des femmes peules et peuples autochtones du Tchad (AFPAT) et coleader de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones d’Afrique et d’Asie, a appelé le 13 octobre à agir d'urgence face à la crue du fleuve qui menace la capitale.