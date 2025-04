Tchad : Hommage à Mme Khadjidja Sahoulba, figure emblématique du football tchadien

Cette rencontre, qui précédera le départ vers l'aéroport international Hassan Djamous pour accueillir sa dépouille, sera un moment de recueillement pour honorer sa mémoire et son engagement dans le football tchadien.





Mme Khadjidja Sahoulba a joué un rôle important dans le développement du football tchadien, notamment en tant que Présidente du club Gazelle FC. Son engagement et sa passion pour le sport ont marqué la communauté sportive tchadienne.





La Ligue provinciale de football et toute la communauté sportive présentent leurs sincères condoléances à la famille de Mme Sahoulba et soulignent son rôle important dans le développement et la promotion du football au Tchad.





Cet événement est une opportunité pour tous les acteurs du football de se rassembler et de rendre hommage à une grande figure du sport tchadien.