Tchad - Hommage aux Docteurs Bana Ali Rabeh et Ousman Issa Abdeldjelil : Le Lycée Roi Faïcçal célèbre l'excellence

La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée ce samedi 8 juin 2024 à la Bibliothèque nationale, en présence d'une foule nombreuse composée d'anciens élèves, d'enseignants, de parents d'élèves et de personnalités du monde académique et scientifique.



Dr. Bana Ali Rabeh a obtenu son Doctorat en Mathématique, option résolution numérique des équations différentielles partielles et fractionnaires à l'aide de la Méthode des perturbations. Quant à Dr. Ousman Issa Abdeldjelil, il a décroché son Doctorat/PH.D en Biotechnologie et productions animales, option physiologie et santé animales.



Le Proviseur du Lycée Roi Faïcçal, M. Mahamat Ahmat Abderaman, a saisi cette occasion pour exhorter les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la scolarité de leurs enfants et à les encourager à poursuivre leurs études avec assiduité et persévérance.



Le Recteur de l'académie de l'Ouest, Dr. Abdelhakim Moustapha, a félicité les nouveaux docteurs pour leur brillante réussite, les qualifiant de "source d'inspiration" pour les élèves du Lycée Roi Faïcçal et l'ensemble de la communauté éducative. Il a souligné que leur parcours démontre que "tout est possible grâce à la persévérance et au travail acharné".



Abondant dans le même sens, le Directeur Général Adjoint du Ministère de l'Enseignement Supérieur, Dr. Bouba Hassan Djouma, a insisté sur le rôle crucial de l'éducation comme clé du succès. Il a encouragé les élèves à ne pas se fixer de limites et à croire en leur potentiel pour réaliser leurs rêves.



Dr. Bana Ali Rabeh et Dr. Ousman Issa Abdeldjelil, visiblement émus par cet hommage, ont exprimé leur profonde gratitude envers leurs enseignants, leurs parents et tous ceux qui les ont soutenus dans leur parcours. Ils ont invité les étudiants à se donner les moyens de leurs ambitions et à ne jamais renoncer à leurs rêves, quel que soit le défi à relever.



Cette cérémonie d'hommage illustre l'excellence de la formation dispensée au Lycée Roi Faïcçal et l'importance de persévérer dans ses études pour atteindre ses objectifs. Dr. Bana Ali Rabeh et Dr. Ousman Issa Abdeldjelil constituent des modèles inspirants pour les jeunes générations et un motif de fierté pour l'ensemble de la communauté éducative tchadienne.