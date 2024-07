Tchad : Hommage aux brillantes bachelières et promotion de l'excellence par la Ministre des Transports

Cet événement spécial a mis à l'honneur deux brillantes jeunes femmes :

Achta Mahamat Ali, élève du Lycée Ibnou Mahadjir, série D, major de la session avec une mention Très Bien.

Khadjidja Abdelkrim Amir Djerou, élève du Lycée Notre Dame Assomption de Gassi, série C, bachelière à l'âge remarquable de 15 ans.



Soucieuse de promouvoir l'accès à l'éducation supérieure et de soutenir les vocations scientifiques, Mme la Ministre a octroyé des bourses d'études à ces deux jeunes bachelières. Ce geste d'encouragement vise à leur permettre de poursuivre leurs rêves et d'exceller dans le domaine de l'aviation civile, un secteur stratégique pour le développement du Tchad.



En s'adressant aux lauréates et à l'ensemble des jeunes filles tchadiennes, Mme Fatima Goukouni Weddeye a souligné l'importance de l'éducation et de l'ambition. Elle les a invitées à croire en leur potentiel et à persévérer dans leurs études pour réaliser leurs aspirations.



La Ministre a également mis en avant le rôle essentiel que les femmes jouent dans le développement du Tchad. Elle a encouragé les jeunes filles à s'engager dans des domaines traditionnellement masculins, tels que l'aviation civile, et à contribuer à la construction d'un pays plus prospère et plus inclusif.



Cet hommage aux bachelières et la promotion de l'excellence par la Ministre des Transports illustrent la volonté du gouvernement tchadien de soutenir les jeunes talents et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders dans tous les domaines.