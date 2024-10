Tchad : Hommage du Président de la République aux Enseignants

Dans son message, il a déclaré : « En cette Journée mondiale des enseignants, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui exercent ce noble métier avec passion et détermination. Votre rôle est et restera crucial dans la formation, l'éducation, le développement, la construction et la transmission des valeurs essentielles. Merci de nous avoir formés et forgés. »



Il a également souligné l'engagement du gouvernement à valoriser la profession enseignante, améliorer les conditions de travail des enseignants et renforcer la qualité du système éducatif.



En conclusion, le Président a souhaité à tous les enseignants une bonne célébration et une excellente rentrée pour l'année scolaire 2024-2025.



Cet hommage témoigne de l'importance accordée à l'éducation et à ceux qui œuvrent chaque jour pour former les générations futures, affirmant ainsi le rôle central des enseignants dans le développement du pays.