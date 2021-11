Tchad : House of Africa forme les internautes sur l'acceptation universelle

40 participants sont outillés. Ils sont issus des universités, opérateurs mobiles, fournisseurs d'accès à Internet et des agences publiques.



L'acceptation universelle est une exigence fondamentale pour un Internet véritablement multilingue et numérique inclusif. C'est une garantie que tous les noms des domaines, y compris les nouveaux TLD et IDN longs ainsi que les adresses e-mail sont traités de manière égale et peuvent être utilisés par toutes les applications, appareils et systèmes compatibles à Internet.



Selon le président de House of Africa, Abdeldjalil Bachar Bong, cette initiative entre dans le cadre du renforcement des capacités des ingénieurs tchadiens dans le secteur des noms de domaine en particulier et dans l'industrie de l'Internet en général.



Les participants ont été attentifs aux propos du formateur Malick K. Alassane, ambassadeur de l’acceptation universelle en provenance du Bénin. Des attestations ont été remises aux participants qui n’ont pas manqué de manifester un grand désir de contribuer aux différents travaux liés à l’acceptation universelle.