Tchad : House of Africa milite auprès des jeunes pour un Internet plus sûr

L'organisation panafricaine House of Africa a organisé mardi une conférence-débat avec les élèves du lycée Thilam, dans le 2ème arrondissement de N'Djamena, à l'occasion de la célébration de la 18ème édition de la Journée mondial de l'Internet plus sûr.



C'est sous le thème « Ensemble pour un Internet meilleur au Tchad » que l'évènement a permis d'appeler la jeunesse tchadienne, surtout les élèves, à une utilisation responsable d'Internet et des réseaux sociaux.



Les Technologies de l'information et de la communication (TIC) de manière générale et l'internet en particulier constituent de nos jours des facteurs déterminants de développement d'un pays, explique Abdeldjelil Bachar Bong, président de House of Africa.



Il relève que l'utilisation des TIC a occasionné des nouvelles menaces pour les enfants (cyber-harcèlement, escroquerie, radicalisation, vol d'identité, Fake news, manipulation, discours de haine en ligne, prolifération des contenus à caractère pornographique).



Les panelistes Honore Mindra et Brahim Mahamat hassaballah se sont relayés pour expliquer à l'assistance les bonnes pratiques dans l'utilisation d'Internet. Ils ont partagé des astuces pour la protection des données privées et une navigation sans craintes.



Selon le proviseur du lycée Thilam, Mbaindanguem Bero, l'Internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. C'est un outil qui a ses avantages (communiquer avec un proche, transmettre des messages fiables, etc) et inconvénients (la désinformation, etc).



Mbaindanguem Bero appelle les jeunes à faire très attention aux fausses nouvelles, informations fallacieuses et mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public.