Tchad : Huawei initie des étudiants de l'ENASTIC et de l'INSTA à la haute technologie

Le directeur général de l’ENASTIC, Dr Haggar Bachar Salim s’est réjoui de l'aboutissement de ce programme. Il espère que cette formation apportera une plus-value à sa structure académique. Il exhorte les bénéficiaires à partager les connaissances acquises avec d'autres camarades qui n'ont pas été éligibles. Le directeur général de Huauwei Tchad, Konglingyu Leo, a assuré pour sa part que sa société mettra tout en œuvre pour que ce programme soit inscrit sur la durée, en vue de permettre aux jeunes Tchadiens d'être au top de la technologie. Il promet d'autres actions, plus pointues avec L'ENASTIC, pour l'épanouissement des étudiants.



Pour rappel, le programme « Seeds for the future », ou « Le grain du future » existe il y a plus de dix ans dans d'autres pays du monde. C'est en 2018 que le programme arrive au Tchad. Il vise à encourager la formation des Tchadiens dans le domaine des TIC. Il est l’œuvre du groupe chinois Huawei. La formation organisée dans le cadre de ce programme vise à contribuer au développement socio-économique et au renforcement de coopération entre Huawei et le Tchad. Mais aussi et surtout, à travers ce programme, Huawei entend faire découvrir les talents en TIC des Tchadiens.