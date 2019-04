Tchad : Huawei va former des enseignants et étudiants dans les TIC

Le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication a présidé ce jeudi la signature du protocole d'accord du projet "ICT Talents". Dans le cadre de ce projet, la société Huawei Technologies va former les enseignants et étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication (ENASTIC) dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.



Le document a été paraphé par le directeur général de l'ENASTIC, Abdoulaye Chaïbo et le directeur de Huawei Technologies Tchad, en présence du directeur du ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Idriss Saleh Bachar.



"De nos jours, les TIC nous montrent leur immense contribution en développement d'un pays et constituent un secteur à forte intensité technologique et concurrentielle où presque tous les pays multiplient des investissements. Il est heureux de contacter que les TIC s'inscrivent dans le plan national du développement 2017-2021 du Tchad", a déclaré Li Jin Jin, ambassadeur de Chine au Tchad.



D'après le directeur du ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Idriss Saleh Bachar, "le Gouvernement du Tchad a accordé une place de choix à la formation de la jeunesse. L'initiative de la création de l'ENASTIC procède de cette logique et de la volonté de mieux s'approprier les avantages qu'offre le secteur du numérique qui constitue de nos jours un vrai catalyseur de développement".



​Huawei Technologies fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Aujourd’hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays.



A travers la signature de cet accord, la coopération entre la Chine et le Tchad se consolide davantage.