Tchad : Ibrahim Foullah est candidat à la présidence de la FTFA

Suite à l’appel à candidature lancé par le bureau sortant de la fédération tchadienne de football association (FTFA), M. Ibrahim Wang Laouna Foullah a déposé ce jeudi 28 octobre 2020 sa liste de candidature composée de 20 personnes à la conquête de la présidence de l’instance du football tchadien.



L’ancien 1er vice-président de la FTFA, écarté lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en 2018 à Abéché suite à des conflits d’intérêts l’opposant avec l’actuel bureau, cherche à prendre sa revanche en briguant la présidence.



Ainsi, l’ancien dirigeant, M. Ibrahim Wang Laouna Foullah estime qu’il est le meilleur candidat en lice avec son équipe pour donner au football tchadien sa lettre de noblesse d’antan et il est temps de reprendre le football en main avec une vision qui cadre avec parfaitement la politique du Maréchal du Tchad vis-à-vis de la jeunesse et des amoureux du ballon rond.



Donnant l’avant goût de sa campagne, Foullah rappelle que pendant 20 ans, le football, avec l’actuelle équipe, l’Etat a injecté plus de 137 milliards FCFA, sans aucun résultat et sans aucune innovation. « Alors il est question qu’on arrête cette hémorragie. Le moment est arrivé pour qu’on puisse prendre les choses en main », déclare-t-il estimant que le bilan de l’actuel bureau est négatif sur tout le plan.



A la question de savoir s’il est éligible suite à ses différentes accusations, M. Ibrahim Wang Laouna Foullah rassure qu’il est éligible à 200% comme il n’a jamais été condamné comme prévoient les textes de la FTFA. « Mon casier judiciaire est vierge et je n’ai jamais été condamné », insiste-t-il.



L’ancien 1er vice-président de la FTFA dévoile son programme qui se chiffre autour de 70 milliards FCFA soit des apports de la FIFA, de l’Etat Tchadien ou autres partenaires pour les quatre années de son mandat pour construire et rénové les installations sportives entre autres. « Personne se cache derrière moi, je suis candidat et moi-même j’ai déposé mon dossier et je dirige une équipe composée de jeunes qui ont pleins d’expérience dans le domaine de football », rassure, le candidat en lice pour la présidence de la Fédération Tchadienne de Football Association, M. Ibrahim Wang Laouna Foullah.