Tchad : Ibrahim Moussa Youssouf porté à la tête du parti MPT

Ce samedi 10 février 2024, le Mouvement Populaire Tchadien (MPT) a tenu un congrès d'investiture pour désigner son président en prélude des prochaines élections, en la personne de Ibrahim Moussa Youssouf. La cérémonie a eu lieu en présence d'ambassadeurs et de présidents de partis politiques, dans l'amphithéâtre de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Créé en 2009, enregistré sous le folio numéro 193/2009, le Mouvement Populaire Tchadien existe depuis lors. Tout au long de son existence, de nombreuses activités ont été menées, notamment en lien avec les élections législatives et présidentielles passées. Le MPT est une composante de la mouvance présidentielle et contribue à la réalisation de son programme politique.



Le Mouvement Populaire Tchadien a pour objectif de mettre en œuvre le programme politique du gouvernement de transition. À cette fin, des tables rondes seront organisées prochainement pour aborder les problématiques concrètes des départements ministériels et proposer des axes d'amélioration.



Pour la réalisation de ses objectifs spécifiques, le MPT a alloué un budget de trois cent millions de francs CFA.