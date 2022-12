Tchad : Idriss Annour Abdelkerim installé comme PCA de la Caisse des Retraités Militaires

Nommé par décret n°0070 du 23 novembre 2022, Idriss Annour Abdelkerim devient président du conseil d'administration (PCA) de la Caisse des Retraités Militaires (CARMI).



Il a été installé officiellement ce 30 décembre 2022 dans ses fonctions par le représentant du ministre des Finances et du Budget, l’inspecteur général Loukman Moustapha Hissein.



Le renvoyant dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur général des finances précise qu’il est le tout premier PCA de la CARMA. Il le félicite pour ses compétences. Loukman Moustapha exhorte Idriss Annour Abdelkerim d'être un rassembleur pour défendre valablement les intérêts de la CARMI, et de répondre aux attentes des militaires retraités qui ont défendu corps et âme, la nation tchadienne.



Le nouveau PCA promet mettre en place un mécanisme pour répondre urgemment aux attentes des retraités qui ont marqué l’histoire du Tchad. « C’est fini, cette manière, où les nouveaux fonctionnaires qui n’ont même pas fait un rapport bénéficient régulièrement des salaires, tandis que ceux qui ont servi le pays restent sans considération », déclare le PCA.



Idriss Annour Abdelkerim est réputé pour être un homme intègre, rigoureux. Il est reconnu comme un personnage qui ne badine pas avec son travail, de même qu’il déteste les paresseux.