Tchad : Idriss Deby a reçu une délégation émiratie

Peu avant l’ouverture des travaux de l’assemblée générale de l’Alliance Sahel qui a lieu ce jour, le président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno, a accordé une audience, à une délégation émiratie conduite par le ministre d’Etat aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Sheikh Shakhbout Bin Nahyan Al Nahyan.



Venu représenter son pays respectivement à la 7ème Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et à l’assemblée générale de l’Alliance Sahel, le ministre d’Etat émirati, est vallée à la rencontre du président Idriss Deby Itno, nouveau président en exercice du G5 Sahel, pour lui exprimer de vive voix, l’indéfectible soutien de son pays. En effet, aux côtés des pays du G5 Sahel, les Emirats Arabes Unis sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Cela s’est traduit l’année dernière par la mise à disposition d’une enveloppe de 50 millions de dollars pour appuyer l’institution.



Le président tchadien a fortement salué les efforts financiers des Emirats Arabes Unis, avant de faire remarquer que la lutte contre le terrorisme est devenue aujourd’hui, un phénomène planétaire. Son anéantissement passe inéluctablement par une mutualisation accrue et une conjugaison conséquente des efforts de toute la communauté internationale. Au nom du Prince héritier d’Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, le ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères a réitéré le soutien permanent de son pays, aux côtés des pays membres du G5 Sahel.