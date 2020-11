Tchad : Idriss Déby est à Sarh, dans la province du Moyen-Chari

En images : Le président de la République est arrivé dimanche à Sarh, dans la province du Moyen-Chari, pour la 4ème étape de sa tournée méridionale. Idriss Déby effectue son déplacement à bord d'un hélicoptère militaire. Il a été accueilli à l'aéroport par les autorités provinciales.



Dans le chef-lieu du Moyen Chari, le président Idriss Déby devrait poser la première pierre de construction du Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh et inaugurer la Nouvelle Société des Textiles du Tchad.



Il va également rencontrer les autorités administratives, militaires, religieuses, leaders traditionnelles, les groupements féminins et la jeunesse.