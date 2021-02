Tchad : Idriss Deby promet d'être un "bon perdant" en cas de défaite à la présidentielle

Il nous reste ce chemin. Un chemin plein d'embûches. Je vous l'avais dit plusieurs fois et je vous le répète aujourd'hui, les élections présidentielles de 2021 doivent êtres des élections transparentes, incontestables. Il s'agit donc de jouer pleinement la démocratie, ce qui veut dire que le choix du peuple ne doit en aucune manière, même si c'est une seule voix, être détournée d'une manière ou d'une autre.

Le chef de l'État Idriss Deby a déclaré samedi soir aux militants du parti MPS qu'ils n'ont "absolument rien à craindre" du scrutin présidentiel de 2021. S'exprimant au cours d'un banquet à sa résidence de N'Djamena, le président a insisté sur le caractère "transparent" et "incontestable" de l'élection."Vous n'avez absolument rien à craindre. Si nous perdons, nous serons des bons perdants, et si nous gagnons, comme je le pense d'ailleurs, là encore nous serons des bons gagnants", a affirmé Idriss Deby.Selon le Maréchal, "investir un candidat est une chose mais élire un candidat en est une autre" :Le président a reconnu que le programme quinquennal n'a pas été totalement réussi quant à sa mise en oeuvre. "Aujourd'hui, les attentes du peuple tchadien sont très nombreuses et légitimes", a-t-il dit.Et d'ajouter que :​Idriss Deby s'est dit certain qu'avec une bonne approche, le coeur des tchadiens sera conquis et la bataille gagnée.