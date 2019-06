Tchad : Idriss Déby salue la mémoire de Bourkou Louise

Le chef de l'Etat Idriss Déby a adressé samedi ses "condoléances les plus attristées aux familles biologique, politique et nucléaire de l’illustre disparue".



"C’est avec une grande amertume que le Président de la République a appris le décès de Mme Bourkou Louise, Première Femme Tchadienne députée", a indiqué le directeur général de la communication de la Présidence, Abdoulaye Ngardiguina, dans un communiqué.



"Enseignante chevronnée, parlementaire nationaliste et citoyenne modèle, Bourkou Louise, a, de son vivant servi son pays avec loyauté et abnégation jusqu’à son admission à la retraite", ajoute la Présidence.



Idriss Déby "salue la mémoire de la militante et de la pionnière du combat pour l’émancipation et l’épanouissement de la Femme Tchadienne."