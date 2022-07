Tchad : Idriss Youssouf Boy bénéficie d'une liberté provisoire

L'ex-collaborateur de Mahamat Idriss Deby est poursuivi pour trafic d'influence, enrichissement illicite et abus de fonction. Le 22 juillet, l'Inspection générale d'État a déposé une plainte contre lui. Idriss Youssouf Boy a plaidé non coupable des accusations qui pèsent à son égard.



"Il y a eu détournement de ressources publiques. Personne ne savait qu’il y avait des ressources chiffonnées de cette façon. Ce sont les institutions de la transition qui ont révélé ce qui s’est passé en condamnant", a expliqué le 23 juillet le premier ministre Pahimi Padacké Albert dans un entretien à la Télévision nationale.



"C’est pour des raisons de sécurité qu’il a été décidé de le garder dans un cadre plus sécurisé, s’assurer du remboursement des fonds qui ont disparu", a ajouté Pahimi Padacké Albert.



Au moins 13,9 milliards de Fcfa ont été détournés de la SHT, selon les chiffres "circonscrits par les services spéciaux".