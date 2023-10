Tchad : Idriss Youssouf Boy décline la Présidence d'honneur du RJ/MPS pour se concentrer sur la transition

Il a exprimé sa joie et son étonnement face à cette désignation, mais a expliqué qu'il ne pouvait pas accepter cet honneur en raison du contexte actuel de transition au Tchad et de la nécessité de se concentrer sur l'unité et l'avenir du pays.



Idriss Youssouf Boy a souligné que, dans cette période de transition et de redéfinition d'un nouveau Tchad, il était essentiel de se détourner de la politique traditionnelle et de travailler ensemble pour mener à bien la transition et l'avènement d'un Tchad nouveau.



Il a conclu en affirmant que, en tant qu'acteur impliqué dans cette phase cruciale, il se devait de décliner l'offre qui avait été faite en sa personne.



La désignation d'Idriss Youssouf Boy en tant que président d'honneur du RJ/MPS avait été annoncée par Moustapha Hassan Tchanaye, président de l'organisation, dans une décision signée le 31 octobre 2023.