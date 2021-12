Tchad : Imam T, une école pour ses cadets du rap

Vu comme le phénomène de scène du hip-hop tchadien, amoureux du Wuchu chinois, Imam T reflète sa passion pour sa musique révolutionnaire en conciliant Rap et Wuchu.



Cela devient un art, un mode de vie désormais pour cet artiste expérimenté et rodé. Se considérant comme un grand maître du rap Shaolin, un concept qu'il a imposé, Imam T est l'un des plus anciens rappeurs tchadiens avec plus de 25 ans de pratique dans son art.



Une raison d'admiration pour ses plus jeunes cadets qui ont épousé ce mode de vie : artistes, mélomanes et plusieurs autres fans. Imam T n'est pas du genre introverti. Il sympathise avec des jeunes rappeurs et des acteurs d'autres styles de la musique urbaine. Imam T brandit souvent son slogan "Gardien du temple" pour justifier aussi sa conduite avec les autres. C'est-à-dire gardien des valeurs intactes du rap surtout old-school.



Imam T est donc un rappeur puriste mais ouvert, ce qui attire bien de personnes autour de lui. Imam T est un combattant conservateur et original, aussi bien dans sa technique de rap que dans son style vestimentaire. Chez lui, le rap raisonne de partout. Les témoignages laissent entendre que Imam T est très comique et moqueur surtout avec ses compagnons.



La plupart du temps, dans ses propos, il incite les autres à perfectionner leur technique de rap et de la scène, sans hésiter à lancer des vannes quand un mouvement ne parait pas droit. Il qualifie cela de fragilité. Pour lui, il demeure le maître, le Sensei, le gardien du temple (titre de son album), ce qui veut dire"le seul détenteur du secret". Au-delà de tout, Imam T est sociable et évolue souvent en groupe, association et collectif.