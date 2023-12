Tchad : Important saisie de produits de contrebande dans la sous-préfecture de Balimba

Ousmane Brahim Djouma, le gouverneur de la province du Moyen Chari, était présent sur les lieux en compagnie des membres des forces de défense et de sécurité de la province.



Le Gouverneur de la province du Moyen Chari, Ousmane Brahim Djouma, a récemment supervisé une opération des forces de défense et de sécurité dans la région. L'événement s'est déroulé lorsqu'ils ont découvert une importante quantité d'essence stockée à l'arrière-cour d'un grand restaurant nommé "LA PAIX". Ce restaurant est situé à l'entrée du complexe Manarat de Mabrouka, du côté gauche du goudron.



La saisie de cette quantité d'essence a été rendue possible grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de sécurité de la province. En effet, un grand magasin en tôle avait été construit vers l'est, à côté des latrines, servant ainsi de cachette pour cette marchandise illégalement stockée.



L'intervention rapide et efficace des forces gouvernementales a permis non seulement la découverte mais aussi la confiscation sécuritaire de ces stocks illégaux. Cela démontre le sérieux engagement des autorités locales envers le maintien de l'ordre public et leur lutte contre les activités illicites qui compromettent la sécurité nationale.



Le commerce illicite de carburant est un problème persistant qui nécessite une action immédiate. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a souligné que le butin appartiendrait à un commerçant véreux à Sarh. Selon ses dires, ce commerçant a tenté de corrompre les agents avec une somme de 125 000F. Heureusement, cette tentative a été déjouée et le contrevenant a été dénoncé.



Monsieur Djouma a souligné que le carburant saisi sera remis aux autorités judiciaires et vendu à la population au moyen d'une procédure légale. Les fonds issus de ces ventes seront reversés au trésor public, contribuant ainsi à renforcer les ressources financières du pays.



En outre, le gouverneur appelle fermement la population à signaler toutes les activités illégales similaires. Il estime que cette lutte est dans l'intérêt général et vise à protéger tous les citoyens contre la fraude et l'exploitation financière liées au prix du carburant.