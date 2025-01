Tchad - Incendie à Mongo : 90 enfants laissés sans abri

Un violent incendie, dont l'origine reste inconnue, a ravagé huit cases dans le quartier des Enfants Mahadjirine à Mongo, dans la province du Guéra, le 18 janvier 2025. Cet incident a causé des dégâts matériels considérables.





Selon les témoignages du Marabout Habib Bichara et du chef de carré Abakar Adam, les flammes ont détruit de nombreux biens essentiels appartenant aux enfants résidents. Parmi les pertes, on dénombre des couvertures, des provisions alimentaires, des livres saints, des nattes, des vêtements et divers autres effets personnels.





Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Cependant, cet incendie laisse plus de 90 enfants dans une situation précaire, privés de leurs biens de première nécessité.





Une intervention d'urgence est donc nécessaire pour venir en aide aux victimes et leur permettre de faire face à cette situation difficile. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à se mobiliser pour fournir un soutien immédiat en matière de logement, de nourriture et de matériel de base.