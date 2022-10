Tchad/Inondations : « l’ONU intensifie ses efforts pour mobiliser les ressources » (porte-parole)

Les agences humanitaires indiquent que plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants sont désormais touchés par les inondations, dans 18 des 23 provinces du pays.



Les fortes précipitations ont commencé au début du mois de juillet et ont très vite fait déborder les canaux de drainage et les bassins, a relevé ce 19 octobre, Stéphane Dujarric, porte-parole de António Guterres, secrétaire général de l’ONU.



C’est le sud du pays qui a été frappé le plus fortement, mais les inondations ont aussi touché les provinces de l’Est comme Sila, provoquant la crue des rivières.



Dans la capitale, N’Djamena, plusieurs quartiers ont été entièrement submergés, forçant le gens à fuir de chez eux. Quelque 465 000 hectares de terres agricoles ont été détruits, ce qui pourrait aggraver encore l’insécurité alimentaire.



Pour aider le gouvernement, l’ONU et ses partenaires humanitaires ont distribué des vivres, des médicaments, des tentes, des moustiquaires, des lampes solaires et autres articles à environ 200 000 personnes. La réponse conjointe de la communauté humanitaire et du gouvernement tchadien nécessite près de 70 millions de dollars pour aider 800 000 personnes mais à ce jour, elle n’est financée qu’à hauteur de 25%. L’ONU intensifie ses efforts pour mobiliser les ressources. Le mois dernier, le Fonds central pour les interventions d’urgence a été ponctionné d’une somme de 5 millions de dollars pour répondre aux conséquences des inondations. Le Plan de réponse humanitaire 2022 n’est financé qu’à hauteur de 38%.