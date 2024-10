Tchad : Installation du nouveau DG de la Police Nationale face aux défis sécuritaires

Discours du Ministre

Après la lecture du décret présidentiel nommant le nouveau DG, le ministre a souhaité succès aux deux responsables dans leurs carrières respectives. Dans son discours d’installation, le général Ali Ahmat Akhabache a mis en lumière les défis sécuritaires majeurs auxquels le pays est confronté, notamment le fondamentalisme religieux, les confli intercommunautaires et des enlèvements contre rançon. Ces enjeux représentent une menace réelle pour la paix et la stabilité du Tchad.



Appel à la Collaboration

Le ministre a exhorté les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité pour lutter contre ces fléaux. Il a souligné l'importance du rôle de la police nationale dans la mise en œuvre du programme quinquennal du président de la République, en partenariat avec la gendarmerie, la garde nationale et d'autres services de sécurité.



Restauration de la Confiance

Le général Akhabache a également insisté sur la nécessité de restaurer la confiance des citoyens envers la police, un défi qu'il a confié au nouveau DG. Il a précisé que la proximité entre la police et la population est une priorité pour le chef de l'État.



Engagement et Discipline

Confiant en la capacité du nouveau DG, qui possède une longue expérience au sein de la police nationale, le ministre a exprimé sa certitude quant à la capacité de relever ce défi. Il a également averti contre toute forme de paresse, corruption, abus et indiscipline. Les sanctions seront immédiates en cas de manquement.



Conclusion

Le général Ali Ahmat Akhabache a conclu en affirmant sa détermination à veiller personnellement à ce que la police nationale soit une institution exemplaire et respectée, essentielle pour la sécurité et la stabilité du Tchad.