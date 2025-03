Tchad : Installation du nouveau Délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Kanem

Discours d'Installation

Les incendies de brousse

Le braconnage

La coupe abusive des arbres

Engagement du Nouveau Délégué

Le Délégué sortant, Mahamat Adoum Djabar, a exprimé sa gratitude envers ses administrés pour leur soutien durant son mandat. Il a également remercié son équipe pour les efforts fournis et a appelé ses collaborateurs à soutenir son successeur dans l'accomplissement de sa mission.Dans son discours, le Délégué Général a exhorté le nouveau Délégué à respecter strictement les normes régissant ses fonctions. Il a souligné l'importance de la bonne gouvernance, du travail d'équipe, et de la gestion rationnelle des ressources pour mener à bien les activités de la délégation.Le Général a également salué le travail effectué par le délégué sortant et a rappelé à M. Augustin la nécessité de faire preuve de courage et d’abnégation pour relever divers défis, tels que :M. Djimadoum Augustin a exprimé sa reconnaissance envers les hautes autorités du pays pour sa nomination. Il a souligné l'urgence de la préservation de l'environnement face aux défis du changement climatique et a appelé à un effort collectif pour protéger la nature.Enfin, le nouveau Délégué a insisté sur la rigueur, affirmant qu'il n’accepterait aucune négligence dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.