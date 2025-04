Tchad : Installation du nouveau responsable du laboratoire provincial d'analyses des eaux de Mongo

Le Laboratoire Provincial d'Analyses des Eaux de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, a officiellement installé son nouveau responsable, M. MAHAMAT DOUBA. Cette installation fait suite à une mission effectuée à Mongo le 5 avril 2025 par une délégation du Laboratoire National des Eaux, conduite par M. AKOINA MOURSAL, Directeur de la Qualité des Eaux.





Après une phase de prise de contact et un inventaire des équipements et consommables du laboratoire, la cérémonie d'installation s'est déroulée le 7 avril 2025 dans les locaux de la Délégation Provinciale du Ministère de l’Eau et de l’Energie du Guéra.





L'événement a réuni divers responsables et chefs de service des institutions locales, soulignant l'importance de cette nomination pour la province. La cérémonie a été présidée par M. AKOINA MOURSAL, en présence de M. BRAHIM NANGASDAI, Délégué Provincial du Ministère de l’Eau et de l’Energie du Guéra.





La passation de service a été effectuée entre le nouveau responsable du laboratoire, M. MAHAMAT DOUBA KANIKA, et le responsable intérimaire sortant, M. ABDERAHIM ADOUM.