TCHAD

Tchad : Installation officielle des conseillers provinciaux et communaux du Guéra

Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 26 Février 2025

Les nouveaux conseillers provinciaux et communaux du Guéra ont officiellement pris leurs fonctions lors d'une cérémonie d'installation tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Brahim Siam. Cet événement marque une nouvelle étape dans la gouvernance locale et la gestion des affaires provinciales et communales.