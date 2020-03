Tchad - Intronisation : le trône du Sultan sous haute sécurité à Abéché

A la Place de l'Indépendance d'Abéché, le dispositif sécuritaire a été renforcé ce samedi. Le trône du sultan est sous très haute surveillance des forces de défense et de sécurité. Des hommes armés de la Garde nomade et d'autres corps montent la garde et assurent la sécurité tout autour des lieux.



A son arrivée, le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi, a été accueilli par un bain de foule et des salves d'applaudissements.



De nombreuses délégations venues de tout le Tchad prennent part à la cérémonie d'intronisation du Sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



Selon la tradition, le sultan est intronisé par l'administration, ce qui lui donnera mandat de gérer le sultanat, précise Ahmat Mahamat Bachir, le président du comité d'organisation.



Il appelle le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi à être un homme rassembleur, à l'écoute des populations, patient et objectif dans la prise de décision.