Tchad-Israel : des accords de coopération signés entre les deux pays

Le Tchad et l'Israël viennent de signer un accord de rétablissement de leurs relations diplomatiques. Un mémorandum de reprise des relations a été conjointement signé par le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Cherif Mahamat Zene et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



Le président Idriss Déby et le premier ministre israélien ont signé un mémorandum d'entente dans plusieurs domaines de coopération.