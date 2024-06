Tchad - Izra : "La fête de la musique, c'est tous les jours !"

Plutôt que de se limiter à une journée de célébration, Izra plaide pour une appréciation quotidienne de la musique. Il souligne qu'à travers le monde, la musique est omniprésente et rythme la vie des gens, faisant de chaque jour une fête en soi.



Pour l'artiste, la Fête de la Musique n'a rien de particulier si ce n'est l'abondance de spectacles de rue. Il ne ressent pas l'effervescence associée à cette journée et préfère se concentrer sur l'aspect universel de la musique, qui transcende les frontières et les calendriers.



Izra résume sa pensée en affirmant que "la fête de la musique, c'est tous les jours". Pour lui, la musique est indissociable de la joie et de la bonne humeur, et chaque instant de vie peut être transformé en une célébration par le pouvoir de la musique.



Cette vision d'Izra rejoint celle de nombreux mélomanes qui voient dans la musique un langage universel capable de rassembler et d'unir les gens. La Fête de la Musique, bien qu'étant un événement ponctuel, peut servir de catalyseur pour une appreciation plus profonde et plus constante de la musique dans nos vies.



En conclusion, Izra nous invite à dépasser le concept restreint d'une journée dédiée à la musique et à adopter une philosophie de célébration quotidienne de cet art universel. La musique est partout, tout le temps, et il ne tient qu'à nous de la laisser illuminer nos vies.