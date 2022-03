Tchad : JIF 2022, l’ANVOL-T promeut le volontariat féminin

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Agence nationale du volontariat au Tchad (ANVOL-T) et l’ONU Volontaire, ont animé une conférence-débat autour du thème : « l'importance du volontariat féminin pour un développement durable », le mardi 08 mars 2022 dans les locaux de l’ANVOL-T, en présence des plusieurs jeunes filles des lycées et collèges de Ndjamena.



Cette conférence était animée conjointement par Zam-zam Nime Ahmat, assistante de direction générale de l'ANVOL-T, Mendji Angeline du HCNDH et Tatiana Palou de l'ONU Volontaire. Selon elles, le volontariat est un don de pouvoir participer au développement de son pays, défendre l'intérêt général, sans attendre une récompense en retour. Les femmes font du volontariat (ménagères par exemple), sans qu'elles ne le sachent, a notifié Zam-zam Nime Ahmat.



Les panélistes ont soutenu que le volontariat, c'est l'esprit du patriotisme, une preuve de l'amour de la patrie. Et elle n'exclut personne (quel que soit son genre, sa confession.) et est valable pour tous ceux qui souhaitent donner une contribution au développement de la société et/ou du pays. Selon elles, le volontariat, c'est l'action de solidarité des uns et des autres, se former et donner son appui dans le domaine qu'on désire.



C'est à ce titre que l'ANVOL-T s'est fixé un objectif, celui de préparer une jeunesse modèle, audacieuse, capable de se prendre en charge et de contribuer aux actions citoyennes pour le développement durable du Tchad. L'égalité du genre n'est pas physique. Mais les principaux droits (éducation, santé, justice) et devoirs permettront au genre féminin de s'affirmer au sein de la société, précisent les panélistes.



« Confier une mission à une femme donne un résultat satisfaisant qu'un homme », estime le directeur général de l'ANVOL-T