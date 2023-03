Tchad : JIF 2023, les femmes du ministère de l’Environnement plaident pour la parité aux postes

A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme (JIF), les femmes du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable ont organisé une festivité marquant cette journée.



La cérémonie a eu lieu ce 08 mars 2023 au sein de la direction de la Forêt dudit ministère. « Pour un Développement durable, femme au cœur de la réconciliation et de l’innovation », est le sous-thème retenu par le ministère en charge de l’Environnement. La date du 08 mars est une occasion qui permet aux femmes de réfléchir sur les conditions de vie que vivent ces dernières.



Les Nations-Unies ont officialisé cette journée afin d’inviter les femmes de commémorer, en faveur de leurs droits jusqu’à ce que l’égalité de sexe soit atteinte, a rappelé Reinta Natelbaye, présidente du comité d’organisation.



Cependant, saluant la loi n°22/PR/2018 du 05 novembre 2018 portant ratification de l’ordonnance n°12/PR/2018 du 22 mai 2018, instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives, les femmes du ministère de l’Environnement recommandent entre autres, le respect de la parité dans les postes nominatifs (directions et autres), la lutte contre la discrimination dont elles subissent, l’augmentation de la faible représentativité des femmes aux postes et enfin, l’introduction et la priorisation de la SENAFET dans le budget du ministère.



Oualbadet Magomna, secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, représentant le ministre, a indiqué qu’à travers le thème national de la JIF, « femme, paix, justice et réconciliation », il a souligné que les femmes du ministère doivent jouer pleinement leur rôle d’actrice de paix, afin qu’elles occupent la place qui leur revient de droit au ministère.



« Je voudrais réaffirmer ma détermination à œuvrer en vue de plein épanouissement de la femme du ministère de l’Environnement », a-t-il poursuivi. Le développement durable est indissociable à la paix. Ainsi nos femmes, mères, sœurs et filles sont encouragées de s’impliquer activement dans le processus de paix au Tchad", conclut Oualbadet Magomna.