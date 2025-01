Tchad : JIF, une célébration sans pagne ni défilé de mode pour l'année 2025

Une décision prise par la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, interdisant le pagne 08 mars 2025 et le défilé de mode, est apprécié de diverses manières par les femmes et filles.



Pour les habituées de la Journée Internationale de la Femme (JIF), il est inadmissible que cette Journée soit interdite par la ministre. Plusieurs filles et femmes soulignent que cette décision limite les avantages liés à cette Journée de la femme. « J’ai l'habitude d'avoir au moins trois à quatre étoffes de pagnes, pour cette journée spéciale dédiée aux femmes, avec cette décision, cela ne me profite pas », affirme Nadège.



Pour Sonia, interdire le pagne et le défilé de 08 mars est une restriction de la liberté des femmes. Ainsi, on limite les avantages des commerçantes, pendant cette période où les femmes vendeuses tirent également des profits. « Avant de prendre une telle décision, la ministre devrait évaluer les bienfaits de cette Journée internationale de la femme », a -t-elle indiqué.



Si certaines femmes pensent que la décision du ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance est incohérente, d'autres trouvent que c'est un acte salutaire. Adeline, femme au foyer trouve que c'est une bonne décision. Elle affirme que « les femmes profitent de cette journée pour harceler les hommes.



Cette journée est comprise par plusieurs femmes comme l'occasion d'aller se saouler, d'aller dans les auberges, les bars dancing et hôtels ». Adeline pense que l'autonomie de la femme ne peut être liée au pagne, ni au défilé de mode, car elles doivent viser plus que cela.



Cette décision d’interdiction a donné du sourire à certains hommes qui disent en ont marre d'escroquerie des femmes par rapport à cette journée du 08 mars. André souligne qu’« une seule fille peut escroquer 3 à 4 hommes pour le pagne du 08 mars. Une pratique qui ne justifie pas l'autonomie de ces dernières ».



En tout cas, 08 mars ou pas, les femmes doivent lutter pour des causes qui leur permettent de s'épanouir dans la vie.