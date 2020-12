Tchad : "Je ne parle pas beaucoup mais je suis au courant de tout", Idriss Deby

Le chef de l'État Idriss Deby a déploré dimanche les comportements de certains fils de la province du Barh El Gazel qui encouragent les leurs à aller en rébellion. Plus grave, le président estime que certaines appuient cette initiative.



"Je ne parle pas beaucoup mais je suis au courant de tout. Arrêtez cela. Le sang du tchadien a beaucoup coulé", a déclaré Idriss Deby.



Le président évoque des querelles intestines dans la province. Il appelle au dépassement en privilégiant l’intérêt commun et d’arrêter la déchirure.



"Les instructions sont très claires"



Le secrétaire général du parti MPS, Mahamat Zene Bada, a également rencontré les militants du parti pour donner plusieurs orientations suite aux propos du chef de l'État. Par exemple, même pour l'accueil du chef de l'État à Moussoro, il y a des camps divisés.



Mahamat Zene Bada a insisté sur l'unité des fils de la province, au risque d'être "absents dans le partage de la richesse du pays". Il a rappelé les instructions fermes du chef de l'État pour ramener les dissidents car cette voie ne mène à rien.



Selon le secrétaire général du parti, il ne doit plus jamais y avoir des camps opposés au sein même du MPS. "Les instructions sont très claires (...) Il n'y a pas de propriétaire ni de locataire au sein du MPS".