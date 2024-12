Tchad : Journée internationale des personnes handicapées, appel à l'action pour l'inclusion

À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, édition 2024, sous le thème : « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatime Boukar Kossei, a prononcé une déclaration ce 3 décembre 2024, au sein du ministère.



Dans sa déclaration, la ministre a rappelé que la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre de chaque année. Elle a souligné que la lutte pour les droits des personnes handicapées est une responsabilité collective, et nous avons le devoir de participer activement à la création d’un environnement où les personnes vivant avec un handicap peuvent s'épanouir et développer leur leadership.



Elle a également affirmé que le handicap, qu'il soit physique, mental ou sensoriel, ne devrait pas être un obstacle à l'épanouissement, à l’autonomie et à la pleine participation des personnes dans la société. Au contraire, il devrait être l'occasion de repenser les systèmes sociaux, éducatifs, professionnels et sanitaires afin de les rendre plus inclusifs et accessibles.



Le thème de cette année reconnaît l'importance du rôle des personnes handicapées dans la création d’un monde inclusif et durable pour tous. Le gouvernement continue de déployer des efforts pour améliorer la situation des personnes handicapées, grâce à la politique bienveillante du président de la République.



Le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a pris des mesures novatrices à travers des dispositifs juridiques pour renforcer le leadership des personnes handicapées et faciliter leur accès aux droits et services essentiels.



Nous œuvrons à construire une société où chaque individu, quelle que soit sa condition, puisse jouir des mêmes droits et opportunités, pour amplifier son leadership et participer pleinement à la vie de la nation de manière inclusive et durable.