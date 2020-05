Tchad : "Jusque-là, il y a des gens qui mettent en doute la présence du coronavirus"

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Tchad-Unicef 2020-2021, la direction de la maison de la culture Alhadj Ahmed Pecos d'Abéché a lancé jeudi matin une campagne de sensibilisation sur le coronavirus dans la ville d'Abéché et ses environs.



À l'entame de cette séance de sensibilisation, la troupe théâtrale Arc-en-ciel a présenté un sketch sur les gestes barrières édictés par le gouvernement, au grand public présent au marché de pastèques de Djarmaya, dans le 2ème arrondissement.



Le directeur général de la maison de culture, Abdoulaye Brahim Zouni, a souligné que l'objectif de cette sensibilisation est de faire comprendre au public la gravité de la maladie. "Jusque-là, il y a des gens qui mettent en doute la présence du coronavirus dans la ville d'Abéché", a-t-il souligné.



D'après lui, le constat fait au marché de pastèques est que les citoyens sont restés pèle-mêle et sans masques de protection. La campagne de sensibilisation vise à mieux expliquer le danger pandémique et inciter au respect des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de ce virus.



Abdoulaye Brahim Zouni a fait savoir que "chaque jour que Dieu fait, nous écoutons la propagation de cette maladie due à l'ignorance de nos citoyens". C'est pour cette raison que cette caravane est initiée pour informer et sensibiliser la population afin de prendre conscience.



À la fin de la séance de sensibilisation, des masques ont été distribués gratuitement. Le directeur de la maison de la culture d'Abéché promet de poursuivre cette campagne dans la ville d'Abéché et ses environs.