Tchad - Kanem : Réunion du Gouverneur pour Renforcer la Cohésion et la Résilience

Dans son discours, le Gouverneur a souligné que la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble sont des priorités essentielles pour les plus hautes autorités du pays. Il a exhorté les acteurs locaux à véhiculer ces messages auprès des populations afin de renforcer la cohésion sociale dans la province.



Concernant les inondations, le Gouverneur a demandé aux préfets de département de créer des comités locaux des catastrophes. Ces comités auront pour mission de recenser les sinistrés afin que l'État puisse leur fournir une aide adaptée.



Le Gouverneur a également demandé aux chefs de cantons de remettre une liste des armes détenues par les Goumiers dans leurs circonscriptions pour enregistrement et attribution d’un numéro matricule. Il les a encouragés à signaler tout vol de bétail aux autorités compétentes.



Issaka Hassane Jogoï a insisté sur l'importance du respect de l'autorité de l'État et de la hiérarchie administrative. Il a également abordé des questions de sensibilisation concernant l'éducation des enfants, la santé et l'utilisation responsable des réseaux sociaux pour renforcer l'unité entre les différentes communautés de la province.



Cette réunion marque une étape importante dans la consolidation de la cohésion sociale et la gestion des crises dans la province du Kanem, tout en promouvant des initiatives pour un vivre-ensemble harmonieux.