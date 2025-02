Tchad - Kanem-Sud : Mobilisation contre le changement climatique, un défi majeur pour la région

Dans le cadre de ses objectifs visant le bien-être de la population du département du Sud-Kanem, l'Association pour le Développement de Mondo (ADM) s'engage activement dans la lutte contre le changement climatique, qui a des conséquences directes sur la vie des habitants de cette région désertique.



Cette journée de réflexion a été organisée pour sensibiliser les populations du Sud-Kanem à l'adaptation face à ce phénomène naturel. Lors du lancement des activités, le préfet du département, M. Mahamat Brahim Salay, a exprimé son émotion face à la mobilisation des habitants pour faire face à un phénomène inquiétant pour la vie humaine. Il a promis de soutenir toutes les initiatives visant à améliorer la santé et le développement de la région.



Le Sud-Kanem est particulièrement exposé aux effets du changement climatique, avec des impacts négatifs visibles qui pèsent lourdement sur la population. Une enquête réalisée par l'ADM a révélé que les éleveurs et les agriculteurs sont les plus touchés. Les éleveurs, en particulier, souffrent du manque d'eau et de pâturage pour leurs animaux, entraînant la mort quotidienne de leur bétail. En réponse, l'ADM a lancé un plaidoyer pour obtenir des forages solaires ou des puits ouverts afin d'aider les éleveurs à réduire les pertes.



Du côté agricole, la baisse drastique des productions est attribuée aux perturbations pluviométriques, avec des périodes prolongées de sécheresse qui perturbent le cycle agricole.



Lors de cette journée de réflexion, un appel pressant a été lancé par la population du Sud-Kanem aux autorités tchadiennes pour obtenir de l'aide afin de faire face aux défis posés par le changement climatique.